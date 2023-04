Play-off, il giorno “X“

A ieri sera la decisione sull’eventuale nuovo deferimento per il Siena, per inadempienze relative alla scadenza del 16 marzo scorso e del quale si parla da giorni, non era arrivato. La società bianconera, che ha già avuto una penalizzazione di 2 punti, questa volta, di fronte ad un secondo deferimento al tribunale federale, essendo recidiva, verrebbe penalizzata di altri 4 punti, da scontare sempre in questa stagione, con questo effetto: il Siena chiuderebbe il campionato non più con 48, ma con 44 punti ed il suo posto, nei play-off lo prenderebbe la Recanatese, che ha chiuso a quota 47. Di qui lo slittamento dell’inizio dei play-off.

Per avere l’ufficialità bisognerà, però, attendere la riunione del Consiglio di Lega prevista per oggi, nel corso della quale si dovrebbe conoscere anche la data di inizio della post-season che molti indicano in giovedì 11 maggio. In ogni caso la stagione dovrà concludersi entro il 20 giugno, quando scadranno i termini per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C.

Al momento questi sarebbero gli accoppiamenti del primo turno dei play-off, con gara "secca": Gubbio (quinto) contro Rimini (decimo), Pontedera (sesto) contro Siena (nona); Ancona (settima) contro Lucchese (ottava).

Nel secondo turno, sempre con gara "secca": Carrarese (quarta) contro la vincente settima od ottava; vincente tra la quinta e la decima e la vincente tra la sesta e la nona.

Per la Lucchese non cambia nulla, anche se il Siena dovesse essere ulteriormente penalizzato e non potesse partecipare ai play-off. L’avversario nel primo turno sarà sempre l’Ancona e lo spareggio si giocherà al "Conero". Ai biancorossi di Donadel, essendo arrivati prima dei rossoneri, sarà sufficiente anche un pareggio per passare al secondo turno. La squadra di Maraia, intanto, continua ad allenarsi a Saltocchio e lo farà almeno fino a sabato. Poi dopo due giorni di riposo, lo staff tecnico stabilirà il programma per la prima settimana di maggio.

La società sta valutando se effettuare un paio di amichevoli "leggere", oppure se disputare delle partitelle in famiglia. L’obiettivo è ovviamente quello di mantenere il più possibile la concentrazione e la condizione fisica ed avere una grande freschezza mentale. L’unico aspetto positivo è che l’allenatore Maraia avrà tutto il gruppo a disposizione, a parte l’infortunato Bianchimano, alle prese con un problema alla schiena, ultimo intoppo di una stagione per lui poco felice.

Questi sono invece gli accoppiamenti dei play-out, del girone B, con gare di andata e ritorno: Alessandria-San Donato ed Imolese-Vis Pesaro. Negli altri due gironi, questi gli accoppiamenti del primo turno dei play-off, Girone A: Padova-Pergolettese, Virtus Verona-Novara, Renate-Arzignano. Girone C: Cerignola-Juve Stabia, Picerno-Potenza, Monopoli-Latina.

Ricordiamo il tabellone completo della post-season. Si comincia con la fase play-off di ogni singolo girone. Successivamente, si passa alla fase play-off nazionale. Dopodiché, ci sarà spazio per le semifinali della Final Four e, infine, la finalissima: queste ultime partite si giocheranno con la formula andata e ritorno.

Emiliano Pellegrini