Play-off: Folgor e Academy eliminate Play-out: Barga salvo

In Prima categoria l’avventura della Folgor Marlia si ferma in finale play-off del girone "A", dove la formazione lucchese viene battuta per 2 a 0 dal Romagnano che passa grazie alle reti di Doretti e Bertuccelli sul neutro di Pietrasanta. Non è andata bene nemmeno all’Academy Porcari, nel girone "B", sconfitto, sempre per 2 a 0, dal Forcoli. Sul campo di Fornacette i ragazzi di Bendinelli provano subito a sbloccare il match, ma sono i pisani che passano in vantaggio con Matta. Nella ripresa i bianconeri cercano con tutte le forze il pari, ma sono i pisani che raddoppiano con Cardini e passano al turno successivo.

In Seconda categoria, nel girone "C", la finale play-off se l’aggiudica la Polisportiva Capannori ai tempi supplementari, contro il Gallicano. La formazione lucchese passa in vantaggio con Giuntoli; ma il Gallicano, nel secondo tempo, riesce a pareggiare con Anthony Alfredini. Si va ai supplementari e subito all’inizio del primo il Capannori passa in vantaggio con Formato e allo scadere del secondo fissa la terza rete con Haoudi. Il Capannori, ora, affronterà, nella finale d’intergirone, il Grevigiana. Chi vincerà si inserirà a pieno titolo nella graduatoria per accedere ai ripescaggi per approdaree così in Prima categoria. Sempre nel girone "B" il Barga, grazie al miglior piazzamento, si salva e condanna il Filicaia Diavoli Rossi alla retrocessione in Terza categoria. I ragazzi di Pieroni nel primo tempo conducevano il match per 2 a 0, grazie alle reti di Petri e di Bassaraoui. Nella ripresa il Filicaia è riuscito subito ad accorciare con Daniele Friz e a pareggiare con Satti, cercando fino alla fine il gol della vittoria. Nonostante i supplementari il risultato non cambiava e, grazie al miglior piazzamento in classifica conquistato in campionato, il Barga otteneva la salvezza ed il prossimo anno giocherà nuovamente in Seconda categoria. Alessia Lombardi