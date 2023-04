Play-off: domani Castiglione-Piazza

Si giocherà domani, alle 15, al "Barfucci", la semifinale dei play-off del girone "A". La gara, secca, vedrà di fronte Atletico Castiglione e Piazza "55", con la vincente che affronterà, sempre in match unico, il Ghivizzano, sabato 6 maggio. E’ ancora regolarmente in corso, invece, il girone "B", con la dodicesima giornata di ritorno che si giocherà tra stasera e domani.

Anticipo, questa sera, all’"Henderson", alle 20.45, tra Pieve San Paolo e Bargecchia. Le altre girare in programma domani, alle 16, sono: Bellani - Massarosa, Atletico Marginone - Stiava, Atletico Viareggio - Calcistica Popolare Trebesto, San Lorenzo - S.Alessio, Spianate - Valfreddana e Vorno - Sporting Camaiore.

Un girone "B" in cui tutti i giochi sono ancora aperti. Anche la sfida per la vittoria del campionato, a quattro giornate dal termine è più che mai incerta, con Sporting Camaiore e Massarosa che se la giocano con solo due puti di distacco. La situazione play-off anche in questo caso è fluida, con la "forbice" che si potrebbe ulteriormente assottigliare in queste ultime giornate.

Alessia Lombardi