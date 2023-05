Pioggia di medaglie per l’Asd ritmica Montecarlo al campionato interregionale

Bottino pieno nel medagliere, dalle esordienti (in foto Melissa Dalli) alle agoniste, per l’Asd ritmica Montecarlo che ha partecipato al campionato interregionale di ginnastica ritmica Asi al palazzetto dello sport di Scafati. All’evento hanno partecipato 24 società sportive di 7 regioni. Tra le società più in risalto l’Asd ritmica Montecarlo capitanata da Tatiana Grevtseva e Sara Takaci, che ha fatto bottino pieno nel medagliere, dalle esordienti alle agoniste: adesso ci sarà spazio per continuare la preparazione in vista delle gare nazionali a Rimini con la speranza di vedere le atlete anche in Europa per gare di alti livelli.