Pieve Fosciana senza alternative Serve soltanto una vittoria

Sfida senza appello per il Pieve Fosciana che, in un sabato di Pasqua per cuori forti, si gioca la permanenza nel campionato di Promozione in gara unica, in trasferta e con un solo risultato a disposizione: la vittoria.

Questa è, infatti, quest’anno, la formula dei play-out che si disputano sul campo della meglio piazzata, in questo caso il Lampo, che, in caso di parità, dopo i due tempi supplementari che verrebbero disputati, può centrare la salvezza, al contrario dei garfagnini, terz’ ultimi in campionato e obbligati ad espugnare il terreno dei pistoiesi.

Teatro del match-spareggio è lo stadio di via dei Giardinetti, nel paese dei brigidini; l’avversario è giovane e imprevedibile, anche se alla portata, che ha chiuso la regular season con appena due punti in più dei biancorossi; tanti gli sono bastati per avere questo doppio vantaggio. Inconsciamente e a livello morale, però, per i ragazzi di Daniele Compagnone potrebbe pure essere una cosa buona non avere alternative, in una sorta di finale dove non si può sbagliare.

Ricordiamo che anche nella passata stagione il Pieve Fosciana disputò i play-out per la prima volta nella sua storia, ma in partita andata e ritorno, centrando la salvezza ai danni del Lammari, andando a vincere fuori, dopo aver pareggiato in casa. Ora la situazione è ben diversa, ma allenatore e staff tecnico hanno preparato l’incontro studiando tutti nei minimi dettagli e recuperando acciaccati, diffidati e squalificati.

Rientrano nell’ "undici" titolare il centrocampista Ghiloni (2002), l’esterno Ori (2004), gli attaccanti Bonini (2003) e Corvi che metterà a disposizione della causa tutta la sua esperienza per l’obiettivo.

Per il resto confermato il pacchetto arretrato di domenica scorsa, con Nelli, Matteoni, Tognarelli e Cavani, Turri a centrocampo e capitan Lucchesi a dare gli strappi giusti sulla corsia esterna; Regoli in porta.

Fischio d’inizio alle ore 15.30, con i tifosi pievarini che seguiranno in massa la squadra per far sentire a casa i biancorossi, anche se si gioca in trasferta.

