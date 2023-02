Pieve Fosciana: multa di 1400 euro E domani match a Lamporecchio

Stangata sul Pieve Fosciana, sanzionato con un’ammenda di 1400 euro per le intemperanze dei propri sostenitori nella gara casalinga di domenica scorsa persa con la Real Cerretese "per – si legge nella motivazione del giudice sportivo – frasi offensive a un assistente, raggiunto con getti d’acqua" e, ancora, "per lancio di un fumogeno"; infine "alcuni – si legge nella motivazione – sostenitori costringevano la terna arbitrale a rientrare nella struttura a fine gara, lasciata con la scorta dei carabinieri; recidiva nel contegno offensivo".

Queste, in sintesi, le motivazioni di una sanzione elevatissima per un club dilettantistico che, inoltre, lotta per non retrocedere. Società che ha, comunque, fatto un preannuncio di reclamo per un presunto errore tecnico, visto che la partita, nel finale, è stata, prima sospesa per alcuni minuti, poi ripresa e conclusa con qualche secondo di anticipo e senza recupero: un episodio che ha spinto la dirigenza garfagnina a chiederne la ripetizione.

In attesa delle decisioni degli organi competenti, la squadra si appresta ad affrontare il match esterno con i quotati pistoiesi del Meridien Grifoni di Larciano, sfida molto difficile, per la quale è necessario ritrovarsi e fornire una grande prova, per tornare a casa con un risultato positivo. Oltre ai soliti infortunati, assente lo squalificato Tognarelli (fermato per un turno), con diversi dubbi sullo schieramento che vedremo in campo, soprattutto per quanto riguarda le quote. Si gioca a Lamporecchio, alle ore 15.

Flavio Berlingacci