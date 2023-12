Pieve Fosciana, doppia occasione per una svolta. Due impegni casalinghi: Lampo Meridien e Settimello

Necessario uno squillo, un risultato ad effetto, una vittoria per svoltare: questo l’imperativo del Pieve Fosciana, che non ha più possibilità, se non quella di sfruttare un doppio turno casalingo che cade nel momento giusto. Prima il forte e quotato Lampo Meridien poi, nella giornata di recupero dell’antivigilia di Natale, lo scontro diretto col Settimello.

Ma andiamo con ordine, partendo da questa domenica fondamentale per i colori biancorossi, visto che sale in Garfagnana un avversario tosto e ambizioso come il Lampo Meridien, frutto di una fusione per rimanere ai vertici del campionato di Promozione (ricordiamo che il Lampo, nella passata stagione, era retrocesso perdendo il play-out proprio contro il Pieve Fosciana). Ora però la storia è un’altra, i pistoiesi puntano a fare bottino pieno per non perdere contatto col gruppone di testa, i garfagnini sono alla disperata ricerca di punti, dopo l’incoraggiante prestazione di Pontremoli, per non farsi scappare le altre formazioni in difficoltà e coltivare ancora qualche speranza.

Rientrano gli squalificati Pietrazzini e Ghiloni, fermi ancora per infortunio Pieroni e Lucchesi, trainer Martinelli è fiducioso: "Domenica scorsa abbiamo tenuto bene il campo, siamo riusciti a fare buone cose, dobbiamo ripeterci, ma essere meno ingenui e, soprattutto, più concreti". Basilare muovere la classifica, i pievarini hanno dato buoni segnali e non possono sbagliare ancora, questa in fondo è l’unica cosa che conta.

Flavio Berlingacci