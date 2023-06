Per l’attacco piace Disanto del Siena Romero verso il neo promosso Sestri Levante

L’amministratore delegato rossonero Ray Lo Faso, al termine della conferenza stampa tenuta la scorsa settimana, parlando amichevolmente con i giornalisti, si era lasciato sfuggire questa frase: "Quando conoscerete il nome del nuovo centravanti, rimarrete stupiti".

In effetti il ruolo principale che la nuova dirigenza intende coprire non può che essere quello del terminale offensivo, dell’attaccante abituato ad andare in doppia cifra, alla luce di quanto emerso lo scorso anno, con Bianchimano fermo a 4 reti, ma con 3 calci di rigore, Ravasio a quota tre, ma grazie alla doppietta realizzata in occasione dell’ultima giornata di campionato contro l’Olbia e Romero con un gol e con la coppia Bruzzaniti-Panico a quota 5 (entrambi però sono rientrati al Crotone per fine prestito).

Mentre a Ravasio è stato prolungato il contratto, Bianchimano è rientrato alla Viterbese, mentre Romero si dice sia finito nel mirino del Sestri Levante, neo promosso in serie C e fresco campione d’Italia di serie D. Dunque la Lucchese è a caccia di due attaccanti (uno di questi potrebbe essere l’esterno Disanto del Siena) ed è molto probabile che a suggerire i loro "profili", compatibilmente ovviamente con gli ingaggi, sia uno che di punte se ne intende, come Felice Evacuo.

I nomi? Per il momento solo "rumors", ma l’impressione è che una volta ufficializzato il tandem Evacuo-Modesto, sempreché non ci sia un colpo di scena diverso all’ultimo momento (da qualche parte è uscito fuori il nome di Di Donato, ex trainer di Trapani, Vis Pesaro e Latina), la società potrà uscire dal giusto riserbo di oggi.

Tra i giocatori di questa stagione, che hanno ancora un anno di contratto, ma che potrebbero essere ceduti, ci sono Alagna e Bachini. Per quanto riguarda il ruolo del portiere, si dice che ne rimarrà uno tra Coletta e Cucchietti, che sono vincolati fino al 2024. Nessuna novità, sulla vicenda di Deoma e Maraia. Direttore e allenatore aspettano di essere convocati da Lo Faso per trovare un accordo economico (in ballo ci sarebbero, tra stipendi e contributi, circa 200mila euro), nell’ipotesi sempre più probabile di una loro rescissione del contratto. Sembra, comunque, che sia solo una questione di un giorno o due al massimo.

Decisivo, al riguardo, l’intervento del presidente Bulgarella in prima persona. Intanto in sede si sta completando la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato, che scadrà il 20 giugno.

Emiliano Pellegrini