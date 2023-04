Per il Cefa è una... Sparta a Prato Sconfitta che complica i play-off

Sparta "2007"

59

Cefa

37

PRATO - Play-off in salita per il Centro Computer Cefa Castelnuovo che perde a Prato e si complica la strada verso la finale. Uno scivolone a sorpresa per la squadra allenata da Michele Rocchiccioli, sconfitta dallo Sparta "2007" con il duro punteggio di 59 a 37. Uno scarto difficilmente recuperabile e, quindi, adesso, il Cefa deve correre per il secondo posto nel girone e per una finalissima proprio da giocare contro Sparta. Da sottolineare la pesante assenza di Simone Angelini.

"Una sconfitta netta – commenta il coach Rocchiccioli – . Abbiamo perso tutti i parziali e non siamo mai stati in partita. Ci hanno sovrastato per intensità e agonismo. È la prima volta in stagione e in una gara importante. Simone Angelini? Sì, la sua assenza ha pesato, ma non è stato quello il motivo della sconfitta. Siamo mancati in difesa. Complimenti a loro che, sicuramente, hanno fatto un’ottima gara. Ora dobbiamo subito rialzare la testa, perché abbiamo la trasferta a Firenze che sarà decisiva".

Il calendario prevede, ora, il Sales Firenze e, poi, la trasferta contro il Valdera e la chiusura che potrebbe essere aiutata da due match casalinghi, contro, appunto, Sparta e Sales.

"Nulla è perduto, anzi – conclude Michele Rocchiccioli – . La finale resta nel mirino e sono convinto che c’è tanta voglia di riscatto. Su venti partite ne abbiamo perse solo tre. La nostra stagione resta positiva; però, adesso, c’è bisogno di risollevarsi".

Cefa: Tosoni 2, A. Angelini 13, Guidugli, Lana, Tardelli 7, Ferrando 5, Sergiampietri, Guidi 4, Rosellini, Grandini 2, Bertolini 4. Parziali: 18-11, 16-10, 12-8, 13-8.

Dino Magistrelli