Passi avanti per il nuovo stadio Porta Elisa. Lucchese e Aurora Costruzioni, accordo vicino

Importante passo in avanti verso l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del mega Porta Elisa da 16mila posti, dopo che la Lucchese e l’Aurora di Frosinone avranno firmato un accordo indispensabile perché l’iter possa arrivare all’approvazione da parte della conferenza decisoria dei servizi.

A tal proposito, ecco il testo del comunicato diramato dall’ufficio stampa del Comune di Lucca, dopo l’incontro avvenuto ieri mattina a Palazzo Orsetti: "Si è svolto un nuovo incontro tra l’amministrazione comunale e la Lucchese 1905 sul tema del nuovo stadio. L’elemento di importante novità è stata la presenza, allo stesso tavolo, anche di Aurora Costruzioni, la società proponente del nuovo stadio. Le due compagini, Lucchese e Aurora, hanno accolto la richiesta dell’assessore Fabio Barsanti di incontrare assieme l’amministrazione comunale per un confronto preliminare in merito alle modifiche, non sostanziali, ma potenzialmente rilevanti, da apportare al progetto in corso dopo il dialogo e l’accordo che sta trovando definitiva definizione tra le parti e che l’amministrazione auspica caldamente".

E questo è stato invece il commento rilasciato dall’assessore allo Sport Fabio Barsanti: "Mi ritengo soddisfatto della riunione, poiché il fatto di avere allo stesso tavolo Lucchese e Aurora conferma la loro volontà di andare avanti sull’iter del progetto del nuovo stadio. Assieme agli uffici dell’edilizia sportiva, ci siamo dati un cronoprogramma fatto di aggiornamenti in vista di un nuovo appuntamento in Comune con le società, previsto nella seconda metà di gennaio, quando tali modifiche ci verranno presentate a livello progettuale. Aver trovato questo allineamento è elemento fondamentale per riprendere l’iter del nuovo stadio, che adesso dovrà trovare determinazione e passi concreti. L’amministrazione farà, come al solito, la sua parte senza alcun indugio appena potrà svolgere attivamente il suo ruolo all’interno del percorso amministrativo". All’uscita dall’incontro a Palazzo Orsetti, l’amministratore delegato della Lucchese Ray Lo Faso ha commentato: "Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli di un accordo articolato che potrebbe essere sottoscritto nel giro di un paio di giorni, in modo che possa riprendere l’iter per la definitiva approvazione del progetto per il nuovo stadio e scongiurare così il pericolo di non giocare le partite del prossimo campionato al Porta Elisa. Pensiamo di firmare l’accordo nel giro di un paio di giorni".

Ricordiamo che una volta approvato, il progetto passerà al vaglio della conferenza decisoria dei servizi, poi sarà messo a gara, con bando europeo, con Aurora Costruzioni che avrà il diritto di prelazione in quanto proponente del progetto. E’ ovvio che dovranno essere rispettati tutti i tempi previsti dalla legge in materia, ma la vicina firma dell’accordo tra la Lucchese ed Aurora rappresenta un significativo e decisivo passo verso la definizione del progetto che ricordiamo ha iniziato il suo complesso iter nel 2019. Oggi possiamo dire che la strada è in discesa e che nella primavera del prossimo anno si potrà cominciare a parlare in concreto della realizzazione del nuovo Porta Elisa.

Emiliano Pellegrini