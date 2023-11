Partita da dentro-fuori per il Pieve Fosciana

Scontro diretto da non fallire per il Pieve Fosciana, che in sabato calcistico per cuori forti ospita l’Alleanza Giovanile di Dicomano, vale a dire ultima contro penultima, con i garfagnini fanalino di coda con appena due punti e fiorentini poco più avanti, a quota quattro. Basti solo questo per capire la grande importanza della posta in palio: un match da ultima spiaggia per la squadra di Daniele Compagnone, obbligata a vincere per rimanere almeno agganciata alla zona play-out, obiettivo minimo di una formazione con evidenti limiti tecnici, ma con tanta voglia di lottare e sperare sempre nella salvezza, che passa però da questa delicatissima sfida, dov’è più che mai vietato sbagliare. Quasi tutti a disposizione, ad eccezione di capitan Lucchesi, fermo ai box per infortunio.

Atteso uno schieramento attento ma più offensivo rispetto alle ultime esibizioni, anche e soprattutto perchè i biancorossi sono obbligati a fare la partita. Anche la casella "vittorie" dell’ Alleanza Giovanile è immacolata, calcisticamente parlando quindi lo scontro è drammatico, fra due formazioni che stanno finora faticando molto. Si gioca alla ore 14,30, atteso un buon pubblico nonostante la brutta situazione del Pieve Fosciana, che proprio nel momento più difficile deve assolutamente ritrovarsi.