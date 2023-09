Partenza il 17 settembre Ecco tutte le sfide

Prenderanno il via domenica 17 i campionati di Prima e Seconda categoria. Nel girone A di Prima categoria, dove sono inserite le nostre squadre, l’Academy Porcari debutterà in casa contro il Giovani Via Nova, così come l’Atletico Lucca che avrà il derby interno contro la Polisportiva Capannori. Anche Corsagna e Folgor Marlia avranno match casalinghi rispettivamente con Serricciolo e C. Q. S. Pistoia. Gara esterna invece per il Marginone che andrà a fare visita al Pescia. La prima giornata del girone B, dove sono inserite tutte le formazioni lucchesi, vedrà Academy Tau-Migliarino, Atletico Casciana-San Macario, Diavoli Neri Gorfigliano-Gallicano, Fornaci-Piazza, Ghivizzano-Polisportiva Monteserra, Montecarlo-Barga, Pontecosi Lagosì-Borgo a Mozzano, Sextum Bientina-Molazzana. Il campionato di Seconda categoria terminerà il 5 maggio, per poi lasciare spazio ai play-off. Intanto domenica alle 15.30 si giocano le seconde gare della Coppa Toscana. In Prima categoria i match saranno Corsagna-Folgor Marlia, Academy Porcari-Pescia e Marginone-Staffoli. In Seconda invece si giocheranno Piazza "55"-Pontecosi Lagosì, Gallicano-Molazzana e Ghivizzano-Borgo a Mozzano (quest’ultima sabato alle 17).

Alessia Lombardi