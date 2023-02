Lucchese

3

Pro Sesto

3

LUCCHESE: Passarella, Catalano, Lehmann, Piccini, E. Orsi (37’ st Campagni), Fricano, Bengasi, Sabia, Fradinho, Fenili, Voltolina. (A disp.: Abraini, Laface, Migliavacca, Moriconi, I. Orsi). All.: Carruezzo.

PRO SESTO: Selmi, Dellacqua (32’ st Ebali), Biffi, Ciocca (20’ st Baruffaldi), Arrigoni, Riva (20’ st Raimondo), Esposito, Carcassi, Pedrazzani, Gentile, Marasco (8’ st Liuzzi). (A disp.: Pizzardi, Citelli, Baruffaldi, Brambilla). All.: Ruocco.

Arbitro: Borghi di Modena.

Reti: 20’ pt E. Orsi, 33’ pt Riva, 2’ st Biffi, 17’ st Catalano, 20’ st Voltolina, 38’ st Carcassi.

LUCCA - Le ragazze di Carruezzo sono andate in vantaggio con Erika Orsi che realizza il suo primo gol in rossonero nel giorno del suo compleanno. Al 33’ arriva il pareggio della Pro Seso con Riva, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il primo tempo termina 1 a 1. Nella ripresa le lombarde vanno in vantaggio con Biggi, ma, al 17’, Catalano pareggia nuovamente i conti. La Lucchese torna in vataggio al 20’ con Voltolina, ma questa volta è Carcassi a pareggiare definitivamente.