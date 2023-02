Parco, due argenti

Roberto Gianni (foto), con il secondo posto nella categoria Amatori "B", con 36 punti e Andrea Innocenti, secondo classificato nella categoria Veterani "A" con 40 punti, al termine della terza prova conclusiva del circuito Grand Prix Toscana Csi di corsa campestre, disputata a Lecore di Firenze, hanno conquistato la qualificazione alla finale nazionale che si disputerà a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, il prossimo 1° aprile.

Per la classifica finale del circuito "Csi" della Toscana sono state conteggiate anche le due precedenti tappe di Fossone di Massa e Pian del Lago, in provincia di Siena. A Lecore la bella giornata di sport ha preso il via con le categorie giovanili e, poi, ha avuto il suo epilogo con la gara maschile di 5 chilometri.

Il vincitore assoluto è stato Gabriele Gambone dell’Atletica Calenzano. Tra gli atleti del Gp Parco Alpi Apuane - Team Ecoverde Cetilar, da segnalare un soddisfacente quindicesimo posto assoluto di Roberto Gianni che gli ha permesso di classificarsi al quinto posto della categoria Amatori "B" (sopra i 45 anni di età), seguito, al sedicesimo, dal compagno di squadra Massimiliano Frandi, a sua volta sesto degli Amatori "B".

Dino Magistrelli