Parco Alpi Apuane ai 10mila tricolori

Si correranno oggi alle 16, a Brescia, i campionati italiani individuali dei 10mila metri su pista. Il Parco Apuane Team Ecoverde Cetilar schiererà, nelle tre serie, con un livello tecnico molto alto, ben cinque atleti. Occhi puntati sul giovane talento Francesco Guerra che cercherà di bissare la grande prestazione dello scorso anno, quando, chiudendo in 28’45”, ottenne un grande bronzo assoluto e minimo per la convocazione in Coppa Europa di specialità. La promessa Nicolò Bedini, reduce da un ottimo 14’ 14” nei 5mila dell’ Arena di Milano, cercherà di migliorare il personale di 30’18” sui 10mila. Saranno, poi, Rudy Albano, Lorenzo Brunier e Francesco Nardone gli altri biancoverdi. Per un problema muscolare non ci sarà il campione toscano di cross e 10mila Omar Bouamer.

D. Mag.