Paolini si aggiudica il derby contro la Bronzetti Oggi finale al Ladies Open di Firenze, WTA 125

Dopo una battaglia di tre ore Jasmine Paolini vince il derby con Lucia Bronzetti, astro nascente del tennis femminile italiano e approda alla finalissima di oggi al torneo Ladies Open di Firenze, WTA 125. Per la quarta volta in questo torneo Jasmine si è imposta al terzo set, dopo autentiche maratone. Con la Bronzetti la campionessa di Bagni di Lucca ha vinto il primo set al tiebreak: avanti 5-2 la lucchese si faceva rimontare sul 6 pari e dopo 24 punti giocati chiudeva nel game decisivo al terzo set point. La Bronzetti si aggiudicava la seconda partita 6-2 e nella terza Jasmine brekkava al quinto e al settimo gioco, per chiudere 6-2.

In finale, oggi pomeriggio, troverà la statunitense Taylor Townsend, classe 1996, che ha battuto Sara Errani in semifinale. L’americana nelle prove del Grande Slam vanta come miglior risultato gli ottavi di finale agli US Open 2019 in singolare, mentre in doppio la finale agli US Open 2022 con Caty McNally e la semifinale agli Open di Francia 2022 con Madison Keys. La finale a Firenze è il miglior risultato del 2023 per Paolini che da domani sarà numero 56, ora è 65.

Ma. Ste.