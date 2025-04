Paolini sbatte contro il muro Sabalenka: ko nella semifinale di Stoccarda

Stoccarda, 20 aprile 2025 – Niente da fare per Jasmine Paolini. Le speranze della 29enne di Bagni di Lucca al Wta 500 di Stoccarda s’infrangono contro il muro di Aryna Sabalenka: 7-5,6-4 il risultato della semifinale durata un’ora e mezza, comunque combattuta.

Tutti speravano in un’altra impresa di Paolini dopo la vittoria ai quarti contro la numero 4 del ranking, l’americana Coco Gauff. E, a tratti, la numero 6 del mondo ci ha illuso. Ma la Sabalenka ha fatto la Sabalenka nei momenti che contavano e pur concedendo dei break la numero 1 del ranking archivia la pratica in due set.

Nel primo, dal 5-2 Paolini era riuscita a portarsi sulla parità con tre game vinti di fila. Ma poi ha ceduto il servizio nell'11esimo game e l’ultima parola è stata dell’avversaria.

Nel secondo, l'azzurra si è portata avanti 3-0, ma è stata raggiunta e poi superata dalla bielorussa per il 6-4 finale. Sabalenka affronterà in finale la lettone Ostapenko che ha battuto Ekaterina Alexandrova, anche lei in due set.

Jasmine ha ‘divorziato’ da poco dal coach Renzo Furlan, passando nella mani dello spagnolo Marc Lopez, che ha debuttato come allenatore della lucchese proprio qui in Germania. "L'idea di lavorare con lui è nata un po' per caso – ha rivelato la tennista – Ci stiamo conoscendo, cerchiamo di parlare molto. Sono contenta di come è iniziata la collaborazione; poi vedremo come andrà”.