Pantere alla rincorsa

Con l’impegno della rappresentativa femminile Under 19 della Lega Nazionale Dilettanti nella "Viareggio Cup", la Lucchese Femminile ha posticipato l’impegno casalingo della ventunesima giornata contro l’Accademia Vittuone. La gara si giocherà mercoledì 29 marzo, alle 17.30, sul sintetico di Saltocchio. Il posticipo si è reso necessario anche perché il portiere rossonero Alessia Passarella sarà impegnata nella competzione che inizierà domani, alle 15, nella sfida contro l’Arezzo al Galleno. La seconda giornata del girone "2" vedrà la rappresentativa Under 19 di nuovo in campo giovedì 23, a Pietrasanta, contro il Westchester United e, poi, sabato 25, a Lido di Camaiore, contro la Fiorentina.

La convocazione di Passarella è stato motivo di grande soddisfazione per tutta la società rossonera che, in questi giorni, sta, comunque, cercando di preparare il prossimo appuntamento casalingo contro il Vittuone. Il campionato di serie "C" – che terminerà domenica 28 maggio – sta entrando nel vivo, con le ragazze di Carruezzo che dovranno cercare di portare a casa più punti possibili per evitare i play-out.

Al momento Fenili e compagne sono invischiate nelle zone basse della classifica ed hanno otto punti di distacco dalla penultima, il Fiammamonza, ferma a 10 punti. Le rossonere sono lontane soltanto un punto dalla zona meno calda. Infatti, a 19 punti, ci sono tre formazioni: Pro Sesto, Real Meda e Pontedera, quest’ultima la prima fuori dalla zona play-off.

La ripresa del campionato per la Lucchese Femminile sarà, quindi, molto importante iniziare con il piede giusto.

Intanto la formazione femminile della Juniores, sabato, ha battuto 4 a 11 il Pisa nella Coppa Toscana sul campo di Arena Metato. Le ragazze allenate da Stefano Cordeschi sono andate a segno: sei gol di Houringa, quattro di Bonini ed una di Lanza.

R. L.