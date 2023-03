Panda Altopascio sarà protagonista alla "Spring Cup"

Il Panda Baskin Altopascio protagonista della Spring Cup 2023. Il 4 e 5 marzo, al palasport di Ponte Buggianese (a causa dell’impossibilità di ospitare l’evento ad Altopascio), andrà in scena un torneo a livello interregionale, con la partecipazione di due squadre di Bologna e una di Bassano, oltre a quella altopascese che, negli ultimi tempi, ha compiuto notevoli exploit. Sabato 4 marzo, alle 15.30, proprio il Panda Baskin affronterà il West River; mentre, alle 17.30, il PSG (che non è il Paris Saint-Germain del calcio), ma è un team baskin di Bologna, affronterà MBA Bassano. In teoria si potrebbe verificare l’ipotesi di un derby tutto felsineo in finale. Ma Panda Baskin Altopascio, ovviamente, proverà a far accadere il contrario. Domenica 5 marzo le finali: quella per il terzo posto è prevista alle 9 e la finalissima, a seguire, alle 11. La manifestazione ha il patrocinio dell’EISI, Ente italiano sport inclusivi. Il Baskin, con disabili e normodotati, rappresenta il massimo dell’inclusione.

M. S.