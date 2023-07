Panchina, staff e campo: tutte le novità Arriva anche una punta dal Tau Altopascio

Il Ghiviborgo ha presentato le tre figure che affiancheranno mister Lelli alla guida tecnica della squadra. Davide Scarci, nell’ultima stagione è stato il vice allenatore di una formazione nazionale delle giovanili della Carrarese; Francesco Giacovelli, preparatore atletico; Mauro Siotto preparatore dei portieri. La Società Ghiviborgo VDS comunica inoltre di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive di Tommaso Signorini, regista classe 2004, che si unisce alla rosa dopo aver trascorso tutto il settore giovanile con la maglia del Pisa ed essere stato spesso aggregato alla prima squadra di mister D’Angelo. La società, inoltre, comunica di aver raggiunto l’accordo per Filippo Bindi, classe 2005 sia terzino che mezz’ala. Arriva dal Pisa dopo aver passato l’ultima stagione nell’Armando Picchi in Eccellenza. Dopo una trattativa durata più di un mese arriva anche Tommaso Carcani, attaccante da 6 gol in 29 presenze con la maglia del Tau Calcio Altopascio.