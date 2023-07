Panathlon monitora i nuovi progetti E continua a crescere, 3 nuovi soci

Focus sugli impianti sportivi a Lucca e la presentazione di tre nuovi soci sono stati al centro dell’ultima conviviale del Panathlon International Club di Lucca, che si è svolta all’Antica Trattoria Stefani a San Lorenzo a Vaccoli. L’assessore allo sport Fabio Barsanti, ha illustrato ai soci presenti la situazione dell’impiantistica sportiva sul territorio lucchese e il programma degli interventi, rassicurando sulla volontà dell’amministrazione comunale di garantire servizi all’altezza delle aspettative dei cittadini, in particolare dei più giovani, che hanno diritto di fare sport in strutture adeguate.

Barsanti ha parlato dei progetti di ristrutturazione, costruzione, gestione di vecchi e nuovi impianti sportivi assumendosi alcuni impegni, condivisi anche dal Panathlon, che auspica l’attuazione di queste azioni.

Nel corso della serata il presidente Guido Pasquini, insieme ai molti soci presenti, ha poi dato il benvenuto a tre nuovi soci: Sergio Carnesalini, ex calciatore di buon livello (anche dal 2004 al 2006 alla Lucchese), è stato anche allenatore e direttore sportivo, adesso è osservatore per la Juventus, è stato ammesso per la categoria calcio; Lodovica Maria Giorgi, noto avvocato penalista che esercita con continuità e passione la propria attività lavorativa, diventata socia del Panathlon per la categoria escursionismo; Alessia Lombardi, giornalista sportiva, dal 2022 è anche responsabile dell’ufficio stampa della “Lucchese 1905”, rientra nella categoria arbitri-giudici.

Nel corso della presentazione ufficiale, da parte del presidente della Commissione ammissione soci Enrico Turelli, sono stati consegnati, come consuetudine, il distintivo del Club e il “vademecum” del Panathleta. Poi i tre nuovi soci si sono “raccontati” ai presenti. Soddisfazione da parte del presidente Pasquini per una serata che ha gettato buone basi per il futuro.