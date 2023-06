Paloschi, sogno di una notte di mezza estate E’ lui il primo nome per l’attacco rossonero

Mentre il d.g. rossonero Giuseppe Mangiarano è alle prese con i complicati rinnovi dei contratti di due giocatori fondamentali per la squadra come Tiritiello e Franco, tutte le attenzioni della Lucchese sono rivolte a rinforzare il reparto offensivo, che nella passata stagione ha offerto un rendimento troppo modesto, dal momento che Ravasio e Romero, che sono attualmente gli unici attaccanti in organico, avevano realizzato complessivamente appena 4 gol su azione. Va da sé che per questo ruolo principe per una squadra che ha delle ambizioni, la società rossonera sa di dover sborsare cifre importanti, ma che rientrino pur sempre nel "tetto" massimo fissato dal presidente Andrea Bulgarella.

Che come noto ha sempre l’ultima parola su qualsiasi operazione di mercato.

Intanto c’è una succosa notizia rimbalzata subito sui social. Il d.g. rossonero sarebbe stato visto, addirittura in piazza del Giglio a Lucca sotto braccio al centravanti Paloschi, oggi trentatreenne , giocatore che Mangiarano conosce quando ha lavorato per il Milan e che dopo l’estromissione del Siena dalla serie C, è libero di accasarsi in squadre che però gli garantiscano un contratto di lusso per la categoria.

Forse troppo di lusso anche per le robuste "casse" rossonere?

E’ ovvio che il nome di Paloschi, che quest’anno nel Siena guidato da Paloschi ha chiuso la stagione con 17 gol all’attivo, farebbe sicuramente presa tra la tifoseria.

Un nome caldo e importante, che potrebbe infiammare la pizza, portando anche i gol di cui i rossoneri hanno bisogno.

Ma ci sono altre piste che Mangiarano sta seguendo. Una di queste lo avrebbe portato a bussare alla porta del Mantova, che ha in organico sia Monachello che Bocalon. I club virgiliano aspetta di conoscere le decisioni della Co.Vi.Soc in merito all’eventuale ripescaggio in Lega Pro al posto del Pordenone, per potersi muovere.

Se il Mantova dovesse fare ancora la serie C, Monachello è un attaccante sul quale il club virgiliano punta molto, tanto è vero che sta discutendo il rinnovo del contratto con il giocatore. Dopo aver contribuito alla salvezza del Mantova due stagioni orsono, realizzando ben 11 reti, lo scorso anno dopo appena due giornate di campionato un grave infortunio ha bloccato Monachello, che é stato fermo quasi sei mesi per tornare in campo nell’ultima sfida persa ai play-out, con la retrocessione del Mantova in serie D.

C’è, ancora un interessante "rumor" di mercato che arriva dalla vicina città della Torre Pendente, ovviamente tutto da verificare.

Si dice che Ernesto Torregrossa, 31 anni, siciliano di San Cataldo, attaccante naturalizzato venezuelano, sia in uscita dal Pisa. C’è una curiosità nella biografia di questo giocatore : nella stagione 2007 lo troviamo nelle giovanili proprio della Lucchese, prima del suo passaggio all’Udinese e successivamente tra i professionisti nel Verona, fino al suo arrivo a Pisa.

Dodici le reti messe a segno quest’anno in serie B con i nerazzurri.

Torregrossa è anche nazionale del Venezuela.

Emiliano Pellegrini