"Ora grinta e orgoglio in quantità industriali"

Potrebbe essere l’ultima partita

della stagione, dopo il 2-0 della Virtus Siena. Questa sera alle 21 (arbitri Natucci e Barbanti), al PalaPertini di Ponte Buggianese, il Bama basket Altopascio cerca almeno

la soddisfazione di un successo per

portare la corazzata senese al quarto confronto. Compresa la stagione regolare hanno sempre vinto i gialloverdi della città del Palio per un 4-0 che cela però anche partite molto equilibrate.

L’impresa è davvero proibitiva per Altopascio che, oltre al roster stratosferico di coach Maurizio Lasi (uno che in carriera ha giocato ed allenato in serie A senza contare i titoli vinti con Schio nel femminile), c’è anche

da mettere nel conto gli infortuni: out Ghiarè e Solomon, mentre in forte dubbio i fratelli Filippo e Marco Creati per vari problemi fisici. Ma il Bama ce la metterà tutta per evitare subito le infradito da spiaggia e rimettersi

le scarpe da basket magari per una gara ancora.

Ci vorrà una prova d’orgoglio da parte

dei rosablu che nelle ultime 3 uscite casalinghe decisive per il raggiungimento

dei play-off hanno subìto tre sconfitte. Play-off raggiunti solo grazie a risultati favorevoli su altri campi.

"Ci vorranno grinta e orgoglio - spiega

il presidente Sergio Guidi - in quantità industriali per tentare di avere la meglio su

un team costruito sin dall’estate per

il passaggio in serie B. Indispensabile

sfornare un match gagliardo, tosto e stoico, all’insegna del “not in my house“.

Gli splendidi tifosi rosablu, che non hanno mai fatto mancare il loro incitamento, se

lo meritano - conclude il patron - soprattutto per la loro sportività e la loro correttezza.

Solo incitamento gioioso senza mai offendere l’avversario. Chapeau! I cori beceri uditi recentemente in trasferta sono sinonimo solamente di squallore all’ennesima potenza".

Play-off un premio per Altopascio che arriva da due campionati vinti in fila e in questa categoria era una matricola. Due stagioni fa, in piena pandemia, ci fu un’azione estremamente coraggiosa del club che decise di autoretrocedersi di due categorie, dalla Gold alla D. Due campionati in trionfo,

in D e in Silver e il ritorno in Gold dove, con un budget risicatissimo, ci sono state giornate buie, ma anche soddisfazioni immense, come la rimonta con Arezzo

da guinness dei primati e raggiungere la post season ha rappresentato la ciliegina

sulla torta.

Massimo Stefanini