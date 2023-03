Ora cuore e orgoglio contro lo spettro della A2

Tornano i fantasmi che hanno accompagnato Gesam Gas & Luce per gran parte di questa disgraziatissima stagione regolare che, con 9’ finali brutti e inconsistenti, si consegna anima e corpo ad una Faenza che, pur non essendo trascendentale, ringrazia, incassa la vittoria dopo otto sconfitte consecutive e riacchiappa un insperato decimo posto, garantendosi la miglior opzione possibile nei playout che inizieranno il prossimo 6 aprile, visto che in mezzo ci sono le final eight di Coppa Italia che Le Mura guarderà in televisione.

Finisce 68-72 con Lucca che dilapida anche 13 punti di vantaggio. Tutti concordi sui quei 9’ che chiudono la gara, con la tribuna che chiedeva a gran voce l’utilizzo di Sara Bocchetti, visto la giornata no di Natali che chiude con 7 punti e 14 da oltre l’arco e d’accordo, nella stringata dichiarazione del dopogara, anche coach Andreoli: "Abbiamo fatto i primi 30’ buoni, in linea con quanto avevamo fatto nelle ultime quattro partite - dice l’allenatore - , per poi giocare i minuti finali, da quando è uscita Kunaiyi, brutti, spenti, con poca lucidità. La palla rimaneva sempre ferma e tutto questo ci ha portato alla sconfitta. Ora dobbiamo resettare: sapevamo già prima che i play-out li avremmo giocati comunque, salendo a Moncalieri a fare la miglior prestazione possibile". 9’ che vanificano le tre vittorie consecutive precedenti e una delusione così cocente che non permette nemmeno di esultare per l’ottima prova della nuova Lisowa-Mbaka (in foto Alcide), top-scorer della gara con i suoi 18 punti ed un buonissimo 68 da vicino, mentre lo 02 da oltre l’arco ribadisce quel che sapevamo già: non è una tiratrice. 68 anche dalla lunetta dove, a ben guardare, Gesam si punisce da sola con un insufficiente 1119 totale, che vuol dire una percentuale totale scarsa del 58%.

Si va, dunque, al primo turno dei play-out contro Moncalieri con gare il 6 aprile in Piemonte, il 10 a Lucca e, qualora occorra la bella (la formula è vincerne due su tre senza differenza canestri), ancora a Moncalieri venerdì 14 aprile. Non finisce lì, visto che, alla fine una sola squadra andrà a fare compagnia a Brescia, già retrocessa in virtù dell’ultima posizione al termine della regular season. Quindi la perdente dello scontro Gesam vs Moncalieri affronterà, con la stessa formula del primo turno, la perdente dell’altro play-out che vede opposte Faenza e San Giovanni Valdarno.

Se sarà Faenza, ancora fattore campo sfavorevole per l’eventuale bella, fosse San Giovanni la bella, se occorre, si giocherebbe a Lucca. Fuori dai play-off e fuori dalla Coppa Italia, obiettivi dichiarati ad inizio stagione e con la spada di Damocle di una possibile retrocessione in A2 dopo tredici stagioni nella massima serie: ci sarà tempo per processi e riflessioni, intanto occorre procedere coesi e su questo piano il plauso va ai tifosi, numerosi, corretti e caldi anche domenica sera ad incitare le ragazze.

Antonio Piscitelli