Oltre trecento minuti senza segnare La squadra scivola giù dalla zona play-off

Da oltre 300 minuti il Castelnuovo non segna un gol e di conseguenza la classifica si è rattristata, scendendo dalla zona play-off fino al settimo posto con 29 punti. La gara con il Viaccia è stata la fotocopia delle altre recenti prestazioni, vedi Maliseti e Amici Miei, squadre sicuramente con un tasso tecnico minore dei gialloblu, ma combattive, frizzanti, veloci nel sapersi chiudere davanti agli sterili attacchi del Castelnuovo. Ad esempio, con il Viaccia, nei primi 45 minuti non c’è stato un tiro nello specchio della porta dei pratesi, a parte un "appoggio" di Bitep.

"Purtroppo - commenta il presidente Dino Dini - ancora una gara insoddisfacente per noi. Poteva essere il momento di consolidare la nostra posizione in zona play-off, invece ne siamo usciti fuori. Ora ci aspetta una serie di partite non facili e per riposizionarsi nella zona nobile della classifica bisognerebbe riuscire a inanellare una serie di prestazioni super e sperare che il nostro attacco si svegli. Nelle sei partite del girone di ritorno abbiamo segnato soltanto 3 reti e meno male che abbiamo la difesa più forte del girone".

Dino Magistrelli