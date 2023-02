Oliveri campione d’Italia nell’asta

Matteo Oliveri è campione italiano assoluto indoor nel salto con l’asta. L’atleta della Virtus Lucca, ai tricolori di Ancona, entra in gara a 5 metri e 13 che supera al primo tentativo, così come i 5,43. Due errori a 5.43, ma al terzo tentativo l’asticella è superata e, grazie a questo salto, Oliveri può attaccare sulla maglia biancoceleste della Virtus lo scudetto. A quel punto tenta l’assalto ai 5.63 che avrebbe costituito anche il nuovo primato italiano under 23 indoor che appartiene a Gibilisco (campione del mondo a Parigi nel 2003 e bronzo alle olimpiadi di Atene nel 2004) con 5,62.

M. S.