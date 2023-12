Oggi il sorteggio delle semifinali

Oggi alle 16 sarà effettuato il sorteggio delle semifinali di coppa Italia, che si svolgeranno in gare di andata e ritorno. La prima il 24 gennaio 2024, la seconda il 28 febbraio. Le quattro squadre rimaste in gioco sono Lucchese, Padova Rimini e Catania. Alla luce delle attuali classifiche dei tre gironi, il solo Padova è in corsa per la vittoria finale, avendo 4 punti di distacco dal Mantova capolista. Tutte le altre tre formazioni possono avere come obiettivo finale l’ingresso nei futuri play-off. Se vogliamo pensare in positivo, la soluzione ideale sarebbe quella di una finale tra Padova e Lucchese, con i biancoscudati di mister Torrente, che potrebbero avere più la testa al campionato che alla Coppa. Ma è solo una suggestione. Oggi vedremo chi sarà l’avversario dei rossoneri e dove sarà giocata la gara di andata mercoledì 24 gennaio 2024.

e.p.