"Oggi competitive e con la giusta rabbia"

Ha le idee chiare coach Luca Andreoli: "Noi dipendiamo esclusivamente dalla nostra testa e questa cosa l’ho detta anche alle ragazze dopo la gara persa contro Moncalieri - analizza - . Io mi posso prendere la responsabilità tecnica di una sconfitta e me la prendo sempre per proteggere la squadra, ma le ragazze dovevano prendere coscienza del fatto che sulla testa ci si può lavorare fino ad un certo punto. Sono loro che ci devono mettere qualcosa in più per farla funzionare, perché qualsiasi allenatore fa fatica ad entrare nella testa di altre così com’è per ogni essere umano. Oggi le ragazze sono state competitive, hanno avuto la giusta rabbia e nel secondo tempo son state brave a migliorare ancora la difesa". Chiediamo un parere su Miccoli, vera leader in campo: "Sono cinque stagioni - conclude - che alleno Maria, io so quello che mi può dare ed oggi me l’ha dato".

a.p.