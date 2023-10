Oggi alle 18 si autografa il poster

Oggi pomeriggio appuntamento al Porta Elisa. I giocatori rossoneri a partire dalle 18 saranno a disposizione dei tifosi per autografare il poster ufficiale che La Nazione ha dato in omaggio ai propri lettori sabato scorso.

Ma non preoccupatevi se l’avete perso o non siete riusciti a prenderlo, perché oggi pomeriggio sarà l’occasione per averlo di nuovo. Basterà presentarsi allo stadio "Porta Elisa" con una copia de La Nazione di domani e si potrà prendere il poster e farselo anche autografare da giocatori, mister e staff tecnico.

La nostra iniziativa editoriale è stata possibile grazie a importanti compagni di viaggio, quali MAV autotrasporti, Affida, Fattoria Il Poggio, Lucca Case, Tarabori agricoltura e giardinaggio, Green 4 recupero materie prime, Farmacia Novelli di Lucca e Fox investigazioni e al coordinamento di Speed Lucca.

Il poster ufficiale della Lucchese ritrae i giocatori e lo staff tecnico con lo splendido sfondo di un luogo simbolo della Lucchesia, quale l’Antico Caffè delle Mura.