"Offese di tipo razziale" Squalifica al parquet di Bcl

Una giornata di squalifica del campo per Bcl che, però, pagando una cospicua multa, giocherà regolarmente domenica prossima in casa, al "Palatagliate", contro Valdisieve. Ciò in conseguenza di quanto accaduto domenica scorsa a Ponte Buggianese, durante il derby con il Bama Altopascio.

Il giudice sportivo con due righe spiega: "Circostanza aggravante ufficiale, offese nei confronti di due tesserati ben individuati, ispirate a discriminazione razziale, articolo 28 comma 3". I due tesserati individuati sono il capitano dei rosablu Bini Enabulele (foto) e Salazar. Secondo gli arbitri designati a dirigere il match, Zanzarella di Siena e Profeti di Rosignano, un gruppetto di tifosi lucchesi, radunatisi sulla tribuna posizionata in prossimità dell’ingresso del "Palapertini", avrebbe pronunciato, nei confronti dei due giocatori altopascesi, epiteti non appropriati. "A noi non risulta che ci siano state offese di stampo razziale – dichiara il presidente del Bcl, Matteo Benigni – , comunque non faremo ricorso e pagheremo la multa".

Nel finale di gara Bini, dalla panchina, ha anche fatto un cenno a questi poco più che adolescenti che lo avevano preso di mira. Tra l’altro non è stato il solo. Nel mirino sono finiti anche altri rosablu, con offese irripetibili per tutta la partita, ma, chi scrive, era presente e le presunte offese razziste proprio non le ha sentite. Per la verità non le hanno ascoltate nemmeno i supporter di Altopascio. I due direttori di gara, però, hanno scritto questo nel referto e il giudice sportivo ha deliberato di conseguenza.

In ogni caso ha fatto bene il dirigente biancorosso Umberto Vangelisti a recarsi da questi ragazzi, invitandoli alla calma. Va benissimo il tifo, anche lo sfottò classico del derby, ma Bcl, che cura molto l’aspetto educativo della pallacanestro, dovrà spiegare a questi adolescenti che non bisogna esagerare. Anche perché un conto è Ponte Buggianese, in casa del Bama, ambiente ovattato e tranquillo, altro discorso è offendere altrove, dove ci sono parquet abbastanza infuocati e dove potrebbero accadere situazioni sgradevoli.

Il presidente del Bama Altopascio, Sergio Guidi, commenta: "Sulle frasi incriminate, per così dire, sono sincero, non le ho sentite nemmeno io, quindi preferisco non intervenire. Dico solo che Lucca è una società di elevati valori morali e sportivi e per questo saprà senza dubbio gestire alcuni giovani tifosi un pochino oltre le righe".

