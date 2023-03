Obiettivo, fare punti in vista degli spareggi

Messo al sicuro un posto nei play-out, il Pieve Fosciana affronta questi ultimi due turni di campionato per fare più punti possibile e migliorare la propria posizione, aspetto fondamentale in vista degli spareggi-salvezza con la possibilità, se avanti all’avversario, di giocare il play-out in casa e con due risultati a disposizione. In un’altra domenica importante per i biancorossi, il calendario propone la trasferta di Pietrasanta, al cospetto di un avversario tranquillo e già salvo, particolare non da poco, che potrebbe favorire i garfagnini, sicuramente più motivati della compagine versiliese. L’allenatore Daniele Compagnone recupera il difensore centrale Turri, che ha scontato una giornata di squalifica; per il resto, dovrebbe riproporre la formazione di domenica scorsa, con poche variazioni.

Flavio Berlingacci