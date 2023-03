Nuovo argento tricolore per il Parco Alpi Apuane

Il Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar del presidente Graziano Poli è vicecampione italiano di corsa campestre, al termine di una brillante giornata sul prato del teatro romano di Gubbio, con oltre duemila atleti che si sono sfidati per l’assegnazione dei titoli tricolori a squadre e individuali. Il via è stato dato dal presidente della Fidal nazionale, Stefano Mei. Il team garfagnino ha schierato dieci atleti, di cui cinque erano i componenti del campionato per società e cique individuali, grazie ai loro minimi di accredito.

L’argento a squadre è arrivato grazie ai tre migliori piazzamenti degli atleti biancoverdi, con Paul Tiongik, il campione toscano di corsa campestre in carica, Omar Bouamer e Lorenzo Brunier, grande rivelazione della corsa. Il Parco Alpi Apuane ha confermato, così, il secondo gradino del podio di Trieste 2022 e si è assicurato la qualificazione alla Coppa dei campioni europea di cross 2024 che si disputerà in Portogallo.

Medaglia di bronzo individuale nazionale con Nicolò Bedini nel campionato Under 23. Sfortunata, invece, la prova di Vincenzo Agnello che ha dovuto lasciare la gara dopo circa quattro chilometri. Gli altri biancoverdi impegnati nel campionato erano: Rudy Albano, Alessio Terrasi, Giacomo Verona, Emanuele Fadda e Antonino Lollo. Il titolo nazionale è andato all’imbattibile Atletica Casone Noceto Parma. Dino Magistrelli