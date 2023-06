Novità dalle altre 16 della Serie C, Rimini pensa a Maraia, Arezzo su Montini, Pineto pronto a tesserare 6

Queste le ultime novità dalle altre sedici della serie C. Il Rimini non ha confermato l’allenatore Gaburro e sembra abbia fatto un pensierino su Ivan Maraia (foto), che come noto, è a casa, pagato dalla Lucchese, in attesa di una nuova chiamata. L’Arezzo, neo promosso in serie C, continua ad essere molto attivo. Il diesse Giovannini sta per chiudere l’ingaggio del laterale Montini, che l’allenatore Indiani ha allenato quando guidava il San Donato Tavernelle. Il Pineto, neopromosso in Serie C ed che sarà inserito nel girone della Lucchese, non ha voglia di farsi trovare impreparato. Per questo il club abruzzese sta per definire almeno sei operazioni in entrata. i biancazzurri sono pronti a tesserare in porta Tonti del Latina, il difensore Ingrosso ed il mediano Germinario del Pescara, il trequartista Peschetola dell’Inter, l’attaccante Gambale dell’Avellino e Amadio del Latina. L’ex diesse rossonero Antonio Obbedio, dopo aver chiuso il suo rapporto con il Renate sta per firmare per l’Albinoleffe.

emil pelle