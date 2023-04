Nottolini si riscatta Porcari inizia male

In serie "B1" bella e lottata vittoria per la Toscanagarden IMG Nottolini che, nel terzo match consecutivo al tie-break, riesce a spezzare la serie negativa, imponendosi ai vantaggi del set decisivo contro il Libellula, in un lungo batti e ribatti di emozioni chiuso al secondo match-point con i seguenti parziali: 2025, 2522, 2518 2225, 1614. Da segnalare le prestazioni di Lunardi e di Battellino in difesa che hanno probabilmente suggellato il settimo posto proprio dall’assalto delle avversarie di giornata, ora a -6.

In serie "D" esordio poco fortunato per McDonald’s Porcari che, in gara-1 dei play-off, va sotto 0-1 contro lo Jenco, cedendo il vantaggio del doppio confronto casalingo. Match equilibrato, con le versiliesi avanti 1825, subito raggiunte da Porcari con un 2522: decisivo lo sprint del terzo set, vinto 2325 dallo Jenco che, poi, ha vinto il quarto per 1825.

Andrea Amato