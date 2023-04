Nottolini saluta i suoi

La Toscanagarden IMG Nottolini saluta, questa sera, il pubblico amico, con l’ultimo match casalingo della stagione, prima di chiudere il campionato, sabato prossimo, a Torino, contro il Parella. E non sarà un finale semplice, perché, se le torinesi sono terze, la sfida di oggi vede Capannori opposta alla seconda della classe, ovvero Volpiano, altra squadra al massimo dellla motivazione, in quanto ancora in piena lotta per un posto per gli spareggi promozione in "A2".

All’andata la Nottolini, reduce da un finale di 2022 non semplice, aprì il nuovo anno con una vittoria scacciacrisi, proprio a Volpiano, per 1-3. Con una vittoria, le piemontesi, reduci da tre successi di fila, si assicurerebbero un posto ai play-off e potrebbero ancora puntare a superare il Parella, avanti di due punti. Per la Nottolini ancora una chances di recuperare la sesta posizione, ma, soprattutto, la possibilità di salutare nel migliore dei modi il pubblico amico.

Attenzione all’orario, visto che, per garantire la contemporaneità dei match, si gioca a Capannori a partire dalle ore 17.

Andrea Amato