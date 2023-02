"Non ci sono gare facili. Non ci facciamo confondere dal penultimo posto del Viaccia"

Oggi alle 15 il Castelnuovo ospita al "Nardini" la formazione pratese del Viaccia, allenata da mister Ambrosio. All’andata fu un pareggio per 2-2 . In classifica il Castelnuovo è sesto con 28 punti, mentre il Viaccia è a quota 19, penultimo in classifica insieme a Lampo e Pieve Fosciana. Un confronto fra due formazioni con obiettivi diversi. I gialloblu di Andrea Cipolli puntano a ritornare in zona play-off, mentre i rossoblu del Viaccia sono alla ricerca di punti per uscire dalla zona calda. Ambedue le squadre hanno la caratteristica di segnare poco, 15 reti i garfagnini, contro 17 degli ospiti.

Di fronte il Castelnuovo presenta un reparto difensivo più solido con 13 gol subiti, migliore difesa del campionato, mentre il Viaccia di gol ne ha incassati 24. Nel Castelnuovo rientra capitan Francesco Inglese dopo un turno di squalifica, mentre resta assente il centrocampista Diego Bartolomei sempre per squalifica. "Non ci dobbiamo far confondere - commenta il dg Fabrizio Giovannini - dal penultimo posto del Viaccia. In questo girone equilibrato non ci sono partite facili. Pertanto chiedo ai ragazzi la massima concentrazione fin dall’inizio della partita".

Dino Magistrelli