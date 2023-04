Non basta il gol di Franceschini La Coppa sfugge alla Folgore

Folgore Segromigno P.

1

Sporting Camaiore

2

FOLGORE SEGROMIGNO PIANO: Gragnani, Guidotti, Di Santoro, Giannini (39’ st Bachini), Franceschini (42’ st Tognetti), Batastini, Chelini, Frosini, Obbligato (26’ st Lorenzi), Bagati (15’ pt Landi), Stringari (16’ st Campioni). (A disp.: Vannucchi, Mazzoni, Angeli, Maggiorini). All.: Giorgetti.

SPORTING CAMAIORE: Bernini, Costalli, Paoli, Giannecchini, L. Lari, Vanni (26’ st A. Lari), Maguina, Mariani, Simonini (42’ st Corsetti), Luisotti, Mariotti (1’ st Pellegrini). (A disp.: Tesi, Giorgi, Ciquini, Barbuti, Petrucci). All.: Palmerini.

Arbitro: Jacopo Bertini di Lucca.

Reti: 22’ pt Franceschini, 34’ pt Luisotti, 14’ st Pellegrini.

VALDOTTAVO - Niente da fare per la Folgore Segromigno. Lo Sporting Camaiore si aggiudica la venticinquesima finale di Coppa provinciale, terzo Memorial "Pierluigi Simi-Giancarlo Davini-Enrico De Luca", storici dirigenti della "Figc" lucchese. La Folgore Segromigno Piano arrivava a questo appuntamento dopo un bel cammino in questa manifestazione, eliminando formazioni come Spianate, Pieve San Paolo e le prime due del girone "A", Ghivizzano e Diavoli Neri Gorfigliano (che qualche settimana fa hanno conqusitato la promozione in Seconda categoria).

I ragazzi di Giorgetti vanno in vantaggio con un bel gol di Franceschini al 22’, bravo a sfruttare una sua discesa dalla destra e ad accentrarsi per battere Bernini. Il Camaiore riesce a pareggiare al 34’, con una punizione di sinistro: Gragnani non riesce ad arrivarci. Il primo tempo termina in perfetta parità.

Nella ripresa i versiliesi ripartono meglio e, al 14’, passano in vantaggio con un colpo di testa di Pellegrini. Il direttore di gara convalida la rete, nonostante le proteste dei giallorossi, per un presunto fuori gioco. La Folgore Segromigno ci prova fino alla fine, ma è lo Sporting Camaiore che fa festa.

Alessia Lombardi