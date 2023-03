Niente Panico: l’attacco deve cambiare

La squalifica di Panico, che nell’ultimo periodo è stato senza dubbio uno dei migliori, costringerà l’allenatore Maraia a ritoccare lo schieramento offensivo. Fermi restando Rizzo Pinna e Bruzzaniti sugli esterni, ci sarà da capire che il tecnico giocherà con il "falso nueve" (Fabbrini), oppure se utilizzerà uno degli attaccanti centrali come Ravasio, Romero e Bianchimano. Stando alle ultime dichiarazioni di Maraia, è probabile che Fabbrini venga utilizzato in corso d’opera, ma bisognerà aspettare la seduta di rifinitura di venerdì per avere un quadro più esatto della situazione.

Il fatto che si giochi ad appena quattro giorni dal derby col Siena, potrebbe indurre il mister ad effettuare qualche cambio, sia in difesa che a centrocampo. In predicato di giocare dal primo minuto sono Alagna e Mastalli. Ma le scelte di Maraia saranno fatte, come sempre, in base alle condizioni fisiche del gruppo e al tipo di avversario da affrontare.

La squadra, comunque, è carica e consapevole che anche sabato servirà una prestazione importante sotto tutti i punti di vista, tecnici e fisici.

L’obiettivo è chiaro: smuovere la classifica e rintuzzare l’eventuale successo casalingo del Rimini contro la Recanatese, dal momento che i romagnoli sono soltanto a due lunghezze dai rossoneri e che hanno nell’ex Santini la loro punta di diamante con 13 gol già all’attivo. Sulla carta l’impegno più severo spetta proprio alla "truppa" di Maraia.

La Lucchese sarà di scena sabato al "Barbetti" contro quel Gubbio, che dopo un lungo periodo di battute a vuoto, nelle ultime due partite ha ottenuto un pari in rimonta contro il Cesena ed ha vinto a Recanati, mantenendo così il sesto posto con 49 punti, due in più rispetto al tandem Siena e Pontedera.

Nelle file rossoblù mancherà il piccolo e veloce attaccante Spina, di fatto l’alter ego del gioiellino Arena (valutazione intorno ai 500mila euro), che è stato fermato per un turno dal giudice sportivo.

I rossoneri che hanno conquistato il quinto risultato utile consecutive, senza perdere una partita, cercheranno di restituire al Gubbio, ciò che all’andata è stato tolto loro, più che per la bravura dell’avversario, da alcune decisioni da parte del direttore di gara.

Oltretutto il Gubbio è la squadra che lo scorso anno, nella gara dei play-off, con oltre 700 sostenitori rossoneri presenti al Barbetti" vinse per uno a zero (gol del solito Arena) nei minuti finali di una gara combattuta e ben giocata dalla Lucchese.

Anche in occasione della trasferta in Umbria Tiritiello e compagni saranno seguiti da un buon numero dei propri tifosi, sempre presenti in tutte le trasferte sin qui effettuate dalla squadra.

L’arbitro di Gubbio sarà Ramondino di Palermo, che in questa stagione ha diretto San Donato-Rimini 1-1, Alessandria-Torres 0-0, Montevarchi-Vis Pesaro 0-0, Imolese-Lucchese 0-2, Pontedera-San Donato 2-4. Un arbitro "collaudato".

Emiliano Pellegrini