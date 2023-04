"Niente da perdere: sarà dura, ma non molleremo" Il River Pieve deve solo vincere, con un pari sarà ko

Grande attesa per la semifinale play-off tra River Pieve e Cuoiopelli. Dopo una stagione incredibile e del tutto inaspettata i garfagnini lotteranno per la conquista della serie D: "Scenderemo in campo con tranquillità proprio perché non abbiamo niente da perdere - afferma il ds Roberto Bacci - . Siamo riusciti a conquistare risultati che stavano ben al di sopra delle nostre aspettative. Per noi è una grandissima soddisfazione essere arrivati sin qui e continueremo a mettercela tutta. Sarà dura, ma noi non molleremo di certo".

Guardando alla rosa a disposizione di mister Fanani, mancherà ancora all’appello Filippi. In fase offensiva potrà essere impiegato il tridente formato da Canessa al centro con Magera e Fruzzetti ai lati; Ba potrebbe essere inserito a partita in corso. Il River Pieve, che giocherà fuori casa, dovrà per forza vincere, altrimenti, nel caso la partita finisse anche solo con un pareggio dopo i tempi supplementari, sarebbe la Cuoiopelli a passare. Fischio di inizio alle 15.

Federico Santarini