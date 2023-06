Il portiere Nicolò Carcani passa dal Tau Altopascio al Tuttocuoio di Ponte a Egola, in Eccellenza. Calsse 2002, cresciuto come gli altri due gemelli nel Cattolica Virtus ed aver esordito nel Follonica Gavorrano, ha vinto il campionato di Eccellenza con la squadra di Altopascio anche se non giocò la parte finale e gli spareggi in quanto infortunato, Carcani si è rifatto male all’inizio del 2023. Infatti il club amaranto corse ai ripari con l’arrivo in prestito di Filippis che è ritornato alla società azzurra. Quindi attualmente i portieri a disposizione di mister Venturi sono due: Di Biagio (l’eroe di Livorno nelal famosa gara in cui parò tutto, compreso un rigore e con il Tau che sbancando il Picchi) e il giovane Donati. Ma il mercato è soltanto all’inizio. Siamo agli acquisti dell’attaccante Andolfi e del difensore Bernardini, mentre hanno cambiato maglia Mancini, Borgia, Anzilotti, Pratesi. Ma per l’avvio del raduno, il 24 luglio, ci saranno altri protagonisti.

M.S.