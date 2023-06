Nicolò Bedini, classe 2002, è il nuovo Campione Italiano sui 5mila metri Under 23

Nicolò Bedini (in foto, con la maglia tricolore), classe 2002, alla prima stagione con la maglia del Gp Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde-Cetilar, è il nuovo campione italiano sui 5mila metri Under 23 o campionato Promesse, come viene denominato. Sulla pista dello stadio comunale “Raffaele Guariglia“ di Agropoli, in provincia di Salerno, il forte atleta biancoverde ha conquistato il titolo tricolore con il tempo di 14’13“55.

"E’ stata - commenta il presidente Graziano Poli, da venti anni alla guida del Gp Parco Alpi Apuane - una serata magica per noi. Conosciamo la forza di Nicolò, ma vincere a certi livelli non è mai semplice. Sono sicuro che di questo ragazzo ne sentiremo parlare con sempre più frequenza nelle gare di fondo". Ricordiamo che a gennaio scorso il giovane alfiere del Gp Parco Alpi Apuane si era è imposto nella prima edizione della “StraCastelnuovo in pista“, una gara sui 5mila metri disputata nella giornata inaugurale del fondo della pista di atletica dello stadio “Alessio Nardini“. Bedini aveva vinto allora con il tempo di 15’17“, distaccando di 40“ Alessandro Ulbar (Accademia Navale) e Mirko Dolci (Gs Lucchese) di 44“. In campo femminile si era imposta, quel giorno, una delle gemelle volanti del Gp Parco Apuane, Andreea Lucaci, in 19’48“.

Dino Magistrelli