Nasce la nuova scuola calcio Ponte a Moriano-San Piero a Vico

Un’altra realtà sportiva del territorio, dedidcata ai più piccoli. Dopo la pallavolo e il basket, la Società Libertas Ponte a Moriano si arricchisce anche di una sezione dedicata al calcio, che si chiamerà Ponte a MorianoS.Pietro a Vico e, a partire da venerdì 1 settembre, avvierà una Scuola Calcio per i nati dal 2013 al 2018 a S.Pietro a Vico, nell’impianto sportivo de "I Campini", nei pressi della chiesa parrocchiale.

L’idea di dar vita alla Libertas Ponte a MorianoS.Pietro a Vico fa parte di un progetto più ampio, di crescita e consolidamento sul territorio, da parte della società calcistica Città di Capannori, che metterà a disposizione anche le proprie strutture e i propri istruttori.

Una realtà che va a consolidarsi e diventare parte integrante del tessuto sociale e sportivo del territorio.

Contemporaneamente, però, questo progetto si avvarrà anche di due associazioni molto radicate sul territorio come il Circolo Anspi di S.Pietro a Vico e la Libertas di Ponte a Moriano per dare uno sbocco ai ragazzi del territorio, valorizzando anche una struttura come quella di S.Pietro a Vico, che consentirà lo svolgimento dell’attività in ogni momento dell’anno, grazie al campo in sintetico e agli altri campetti adiacenti.

Il responsabile della Scuola Calcio sarà Paolo Bottari, con una lunga esperienza nel settore giovanile, che seguirà anche la squadra 201314 insieme a Michele Francesconi, ex Real Academy Lucca e Folgore Segromigno, attorniato da uno staff giovane e preparato.

Partirà subito anche la leva calcistica per le categorie più piccole dal 2015 al 2018. Gli allenamenti saranno svolti durante l’anno, principalmente, il martedì e il giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19 ma intanto, il primo appuntamento fissato è per venerdì 1 settembre alle ore 17,15 a S.Pietro a Vico.

Per informazioni chiamare al 3389584025.