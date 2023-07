Nasce la nuova Accademy Pieve "Una scuola di Calcio per il territorio"

Si è costituita a Pieve Fosciana l’Asd Academy Pieve per la gestione della Scuola Calcio, in pratica quest’anno per i nati dal 2014 al 2018, inseriti nei tre settori di Pulcini, Primi calci e Piccoli amici. Si tratta in pratica di un distacco dalla società biancorossa del Pieve Fosciana, che nel 2024 festeggia i cento anni, militante in Promozione. "Il motivo della nascita della nuova società - spiegano i promotori- è quello di dare vita ad una migliore gestione dell’attività, sia in campo economico che organizzativo ed avere un’autonomia che permetta alla stessa di potersi evolversi maggiormente e diventare punto di riferimento per il calcio giovanile in Garfagnana". Sede operativa rimane il campo sportivo "Guido Angelini" di Pieve Fosciana. Presidente è Elena Toni, vicepresidente Chiara Ricci, segretario-tesoriere Clarissa Tognarelli. Soci fondatori sono Giuseppe Capponi, Luca Tognarelli, Angelo Bertolini, Roberto Biagini, Marco Pennacchi, Federico Suffredini, Silvia Toni, Federico Fluperi.

"Asd Academy Pieve – aggiungono i fondatori, nasce con lo scopo di fondare una nuova scuola calcio per i bambini del paese e della zona, dando vita ad una società capitanata da donne-mamme. Asd Academy intende rafforzare un gruppo, che ha iniziato il percorso nel 2021 nell’ambito dell’Us Pieve Fosciana. Ogni contributo, ogni ricavato, sarà utilizzato al solo fine di proseguire le attività".

Dino Magistrelli