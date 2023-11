Moser al Galà del ciclismo lucchese

Vinse il prologo sulle Mura di quel Giro di 40 anni fa che poi si aggiudicò in un’annata strepitosa, che lo vide trionfare anche alla Sanremo, oltre a realizzare il record dell’ora. Francesco Moser ha onorato con la sua presenza il Galà del ciclismo lucchese al locale porcarese di Stefano Del Carlo, ex corridore. Presenti Ivano Fanini e numerose personalità del ciclismo, tra cui Federico Colonna, Mauro Radaelli e, soprattutto, Walter Riccomi, montecarlese doc e quinto al Tour de France del 1976 (a soli trenta secondi da Poulidor terzo) e celebre rivale dell’asso di Palù di Giovo nella categoria dilettanti, nonché nelle categorie giovanili di Ivano Fanini, che in diverse occasioni era riuscito a batterlo.

Il patron di Amore & Vita, presente all’evento, era accompagnato da alcuni dei suoi ex corridori di maggior rilievo, tra cui Alessio Di Basco, Fabrizio Convalle (entrambi vincitori di tappa al Giro d’Italia indossando la maglia Fanini e Amore e Vita), e Antonio Alfonsini (membro della prima squadra professionistica lucchese fondata da Fanini nel 1984). Durante il convivio, il tre volte vincitore della Parigi-Roubaix, ha intrattenuto gli ospiti con appassionanti aneddoti, tra cui quelli legati al “mago delle scarpette da corsa“ Luigi Colombini. Si è discusso dell’incontro presso il Vaticano con il Papa e delle occasioni in cui gli atleti di Fanini hanno superato Moser, come alla Tirreno Adriatico con il giovane Rolf Sorensen o al Giro con Franco Chioccioli. Sono stati evocati i ricordi legati al Giro d’Italia del 1984, con la partenza da Lucca (vinto da Francesco Moser, che ha conquistato non solo la classifica finale, ma anche la frazione d’apertura sulle strade locali) e l’esordio della squadra lucchese Fanini - Whurer - Sibicar, diretta dal grandissimo Gino Bartali. Si è inoltre parlato del Giro del 2024, con l’arrivo di tappa a Lucca il prossimo 8 maggio 2024, con partenza da Genova. Un ritorno notevole per tutta la città.

Non sono mancate le firme su copie fotografiche per il museo del ciclismo Fanini – Amore e Vita, con la promessa di una futura visita da parte del campione trentino. La serata è stata condotta da Federica Alfonsini.

Massimo Stefanini