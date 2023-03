Molazzana-Gallicano il match-clou

Nel girone "A" il San Macario Oltreserchio fa visita ai pisani del Ponte delle Origini. Ma il succo di ciò che offre l’ottava giornata di ritorno si concentra nel girone "B", in cui la lotta per il primato si fa sempre più appassionante. Comanda ancora il Capannori, ma il Gallicano lo tallona ad una lunghezza, dopo il successo nello scontro diretto che ha permesso anche a Corsagna e Molazzana di accorciare le distanze, con quattro punti che li dividono dalla vetta. Capolista in casa con il Borgo a Mozzano in cerca di riscatto; Gallicano sul campo del Molazzana per un derby attesissimo, il vero big-match della domenica: seconda contro terza in classifica e, soprattutto, la grande opportunità di ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluta fino al termine del torneo. Il Corsagna ospita, invece, il Montecarlo, per far bottino pieno e non perdere contatto; mentre il Vagli a Filicaia contro i Diavoli Rossi ed il Fornaci fra le mura amiche con il Sextum Bientina, provano e rientrare dopo gli ultimi passaggi a vuoto. Le altre: Academy Tau - Barga, Fornoli - Monteserra e Nuova CEP - Pontecosi Lagosì. Il via alle ore 15.

F. B.