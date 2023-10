Mister Lelli: "Meritavamo qualcosa di più" - GhiviBorgo in Serie D contro Livorno

La sconfitta interna con la capolista Livorno deve essere un punto di partenza per il GhiviBorgo, battuto, ma sempre in partita, addirittura meglio dei labronici, sul piano del gioco, nel corso del primo tempo, dove i ragazzi in maglia biancorossa imbrigliano per lunghi tratti gli amaranto. Poi esperienza e fortuna fanno la differenza nella ripresa, ed alla compagine della Media Valle del Serchio rimane solo un pugno di mosche, tanti complimenti per la prestazione, ma zero punti.

"Purtroppo meritavamo qualcosa di più - ammette l’allenatore Nico Lelli - , ma il calcio è così. Il Livorno è stato più scaltro, ha capitalizzato al massimo un episodio favorevole, non per niente è primo in classifica, ed i campionati si decidono anche con queste vittorie, non limpide, ma molto importanti. Noi l’avevamo preparata molto bene, nel primo tempo abbiamo giocato discretamente, facendo il nostro calcio e mettendo in difficoltà una squadra forte e strutturata come quella livornese. A livello di prestazione ho ben poco da rimproverare ai ragazzi. Nella ripresa il Livorno è cresciuto, facendo valere la sua maggior qualità e la sua maggior forza fisica. Francamente, per una ventina di minuti, siamo andati un po’ in difficoltà poi, nel momento in cui ci siamo riassestati e pareva avessimo ripreso le contromisure giuste, è arrivato l’episodio del gol-partita, nato da un nostro malinteso difensivo, che andremo ad analizzare in settimana. Un errore che ci costa carissimo. Domenica andiamo a Ponsacco e prepareremo bene la gara per tornare a casa con i tre punti".

E sono due le trasferte consecutive che attendono ora i Colchoneros, prima contro i pisani, poi sul campo della Pianese, questo per permettere i lavori di copertura alla tribuna del “Carraia“ di Ghivizzano, che rimarrà dunque chiuso per tre settimane: prossimo match casalingo, domenica 29, quando salirà in Media Valle il Real Forte Querceta, e sarà derby.

Flavio Berlingacci