Mister Fanani: "Nel complesso sono soddisfatto Ma dobbiamo essere più incisivi in fase offensiva"

Il pareggio a reti inviolate contro il Fucecchio ha permesso al River Pieve di continuare a smuovere la classifica anche se la partita avrebbe potuto finire con una vittoria a favore dei biancorossi. Primo tempo equilibrato nel quale le due squadre si sono affrontate soprattutto a centrocampo, e culminato da un’occasione pericolosa ad opera di Ba, il cui tiro è finito alto sopra la traversa.

"Dopodiché - afferma l’allenatore del River Pieve, Pacifico Fanani - durante il secondo tempo abbiamo giocato meglio e nel finale abbiamo avuto l’occasione che avrebbe potuto cambiare le sorti del match". Sempre Ba si è trovato a tu per tu col portiere, ma non è riuscito a siglare il gol della vittoria. "Abbiamo dovuto fare i conti con assenze importanti, in difesa, come Ramacciotti e Leshi, ma chi li ha sostituiti ha giocato molto bene - commenta Fanani - . Dobbiamo essere più incisivi in fase offensiva, ma nel complesso sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Stiamo conquistando ottimi risultati".

Domenica prossima è atteso un big match: il River Pieve giocherà in casa contro il Cuoiopelli. "Affronteremo una squadra forte - sottolinea l’allenatore - che di certo ci darà del filo da torcere. Dovremo dare il massimo". Attualmente i biancorossi si trovano in quarta posizione in classifica con 37 punti, davanti al Ponte Buggianese (33) e dietro a Cuoiopelli (40), Cenaia e Fratres Perignano (entrambe in prima posizione a quota 46).

Federico Santarini