Miriam Mugnani sul podio. E’ medaglia di bronzo

Podio e borsa di studio di 150 euro per un’atleta del Cam Lucca. Di ritorno dalla gara più toccante dell’anno, il Memorial in onore del giovane campione Andrea Nekoofar scomparso prematuramente, il CAM Lucca ha messo a segno due importanti conferme nella categoria Senior Femminile della specialità kata. Miriam Mugnani, neodiciottenne, si è scontrata nei turni eliminatori con alcuni dei nomi più rappresentativi a livello nazionale ed internazionale, conquistando posizioni turno su turno fino alla semi finale, in cui è rimasta indietro solo alle due medagliate ai campionati europei presenti in categoria ed il posto in classifica le è valso l’accesso alla finale terzo posto, in cui ha battuto Elena di Lelio, atleta dell’Esercito Folgore, aggiudicandosi così una memorabile medaglia di bronzo. Gaia Morbini ha confermato l’inizio stagione in scalata visto la settimana scorsa nella Turin Cup, è rimasta per tutti i turni eliminatori e di qualificazione in testa alla classifica ed ha seguito in parallelo il percorso di Mugnani dalla pool sottostante, acquistando l’ingresso all’altra finale per il bronzo, aggiudicandosi però il quinto posto perdendo da Asia Gruppioni, medagliata al campionato Europeo a squadre. Dalle categorie giovanili il CAM Lucca ha avuto tante prime esperienze su tatami così professionistici.

Prove in crescita per le cadette Marta Mallegni e Maria Chiara Tognetti, che hanno trovato i punti di lavoro essenziali per le prossime competizioni. La Junior Rebecca Matei, il cadetto Gioele Peaquin e l’Under 14 Yuri Gaetani presenti per testare la resa emotiva in attesa delle prossime Qualificazioni per i Campionati Italiani di categoria. Al termine della manifestazione è stata conferita a Miriam Mugnani la borsa di studio di 150 euro messa in palio per l’evento, utile a finanziare i prossimi eventi a cui parteciperà, ossia i Campionati Italiani Under 21 e l’Open del Monferrato, gara valevole per l’accumulo di punti classifica del Ranking Italiano giovanile.