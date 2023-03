Mille euro di multa al Gesam per il parapiglia di mercoledì

Dopo la beffa, anche il danno per Gesam Gas & Luce Le Mura Lucca. Costano, infatti, mille euro di multa alla società biancorossa gli oramai noti fatti di mercoledì scorso del recupero contro Banco di Sardegna Dinamo Sassari, quando a qualcuno saltarono i nervi, dentro al "Palatagliate", con un facinoroso che si era pericolosamente avvicinato alla panchina sarda, poi bloccato dalla Sicurezza.

La sanzione la si evince sul comunicato 459 della Fip e si leggono anche le seguenti motivazioni. Sanzione irrogata "per tentativo di invasione del campo di gioco da parte di alcuni tifosi che inveivano ed offendevano gli arbitri e la squadra avversaria, sporgendosi dalle transenne ed avvicinandosi alla panchina ospite".

La prima considerazione che salta agli occhi è che i tifosi erano… uno; e che nessuno ha mai provato ad invadere il parquet di gioco. Non escludiamo, poi, che, nella concitazione, qualcun altro se la sia presa con gli arbitri, ma, in quell’episodio già raccontato, sicuramente no.

Le sanzioni disciplinari continuano con la "ammonizione alla giocatrice Joyner Michelle Holmes (Banco di Sardegna Sassari) per aver tenuto un comportamento non regolamentare, esultando in modo provocatorio verso il pubblico avversario". E, aggiungiamo noi, essere stata la causa di tutto quanto accaduto, pur altreattanto non giustificabile, con il suo comportamento poco sportivo e rispettoso. A pagare, però, è Gesam Le Mura.

Antonio Piscitelli