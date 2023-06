Mezza serie C ha messo gli occhi su Tiritiello Ma la Lucchese è pronta a blindarlo?

Dall’esito dell’incontro che il presidente Andrea Bulgarella avrà, a breve, con Daniele Deoma, si capirà che tipo di campionato potrà disputare la Lucchese. Se sarà “ambizioso“, vale a dire migliore rispetto a quello dello scorso anno, giusto per usare un’espressione più volte ripetuta dall’amministratore delegato Ray Lo Faso, ci pare difficile pensare che il prossimo staff tecnico (direttore sportivo e allenatore) possa essere composto da professionisti con poca esperienza e conoscenza della categoria. La società sarebbe pronta a correre quel rischio?

Al momento nessuno del clan dirigenziale si è lasciato sfuggire la benché minima indiscrezione al riguardo. La posizione di Daniele Deoma, che secondo qualcuno non rimarrà alla Lucchese, è ormai nota. Il direttore siciliano ha ancora un anno di contratto, che, a quanto pare, vuole onorare. Ma se la società ha un’idea diversa, è un suo diritto guardarsi intorno e affidarsi ad un altro professionista. Il “nodo“ da sciogliere è sempre lo stesso, il contratto. Solo il presidente può risolvere una situazione che è tutt’altro che semplice.

Passando all’allenatore, anche in questo caso l’ostacolo da superare è ancora lo stesso, il contratto, perché Ivan Maraia è legato alla Pantera fino a giugno 2024. L’impressione, e non solo quella, è che sulla panchina rossonera siederà un altro tecnico. Ma chi? Non più Di Donato che ha rinnovato con il Latina. Rimarrebbero Modesto, che però è finito nel mirino dell’Atalanta nell’ipotesi che il club nerazzurro giochi in serie C con la formazione B, l’emergente Di Benedetto, fino ad oggi allenatore della primavera del Palermo, dopo una brevissima parentesi sulla panchina della prima squadra ed il più esperto, lo zemaniano Fontana che ha chiuso il suo rapporto con la Turris. Non è escluso che sul taccuino della dirigenza rossonera ci sia qualche altro nome. Dunque spetta al presidente Bulgarella rompere al più presto gli indugi, perché sta per aprire la sessione estiva del calcio mercato ed in giro c’è già una certa animazione proprio nei confronti di alcuni giocatori della Lucchese, attualmente sotto contratto.

Quelli più “attenzionati“ sono il giovane Rizzo Pinna (piace al Cittadella e non solo), il centrocampista Tumbarello, che Donadel vorrebbe ad Ancona. Ma il rossonero che piace a mezza serie C è Andrea Tiritiello, il forte difensore centrale di Portoferraio, che si dice non abbia ancora ricevuto una proposta da parte della Lucchese sul rinnovo del contratto. Come è stato fatto per Ravasio, Franco e De Maria, i quali avrebbero firmato un biennale con un ingaggio ritoccato, non vediamo perché la Lucchese non dovrebbe mantenere quella linea, a maggior ragione con il suo giocatore più rappresentativo.

Emiliano Pellegrini